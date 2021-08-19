الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اشتباه كسر.. زوجة تلقي بنفسها من الثالث لخلافات مع زوجها

اسعاف
اسعاف

أصيبت زوجة بكسور بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثالث بسبب الخلافات الزوجية بعد نشوب مشاجرة بينها وزوجها تطورت إلى الاشتباك بالأيدي بقرية الأورمان بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث بإلقاء سيدة بنفسها من الطابق الثالث إثر مشاجرة مع زوجها.

وتبين وصول "دنيا . ا . ا" ٢٧ عامًا ربة منزل ومقيمة قرية "الأورمان" دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بعظام الترقوة.

بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤالها، أكدت حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها "فاروق . م .م" ٣٩ عامًا، نجار، ومقيم بذات القرية وتطورت إلى قيامه بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي لخلافات زوجية بينهما فقامت على إثر ذلك بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الثالث بالمنزل.

وباشرت النيابة التحقيق.

الخلافات الزوجية ربة منزل الطابق الثالث مشاجرة

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