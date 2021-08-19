إحلال وتجديد 50 عمودًا ورفع 40 طن قمامة بدسوق فى كفر الشيخ

نظم مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق، ومكافحة الحشرات الطائرة، وإحلال وتجديد 50 عمودا وحملات تموينية ورقابية على الأسواق.



وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار حملة لمكافحة الحشرات الطائرة، بالتعاون مع وحدة الملاريا بدسوق ومناطق مساكن الري ومساكن المرور، المطافي الجديدة، أمام مدرسة زويل دوران فوه والمحكمة وش الاستاد ومركز الأرياف تقسيم رجب وموقف الأرياف وتابع أعمال إحلال وتجديد 50عمودا، وتحميل الفرد الخامس للإنارة العامة بدلا من المتهالكة بطريق الصوامع شباس الملح .



كما تابع حملة النظافة بالقرى بمشاركة 5 سيارات، حمولة 5 أطنان وجرار زراعي ولودرين، وتم رفع 40 طنا بأماكن سعد قاسم الجمعية الزراعية شارع المدارس ومركز الشباب وطريق جسر النيل ومدخل قرية كفر إبراهيم وطريق الجسر وأماكن التجمعات بالقرى.



وأشرف رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع مديرية التموين بكفر الشيخ، وتموين بندر دسوق والصحة، والطب البيطري، والرقابة التموينية، على حملات تموينية للتفتيش على المخابز والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمصانع ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق، وتمكنت الحملة من تحرير 40 محضراً متنوعاً، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، وعدم إعلان عدد من المحال عن الأسعار، ولحوم منتهية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير عدد من المحاضر لمخابز لنقص وزن الخبز.

كما شهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حملات مكثفة لتطهير الترع والمصارف، وللنظافة وتحسين الخدمات والمرافق، وحملة تموينية على المطاعم والمحلات التجارية، وحملات تموينية ورقابية على الأسواق.



تابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع أطنان من مخلفات تكريك وتطهير الصرف الزراعي البحري، لتوسعة عرض الطريق ورفع مستوى النظافة على جانبي الترع بالتنسيق مع هندسة بلطيم، وذلك حفاظاً على المجاري والمصبات المائية، مؤكدا استمرار رفع مستوى النظافة والتجميل، بقرى بر بحرى، والشيخ مبارك، والساحل القبلى، والربع، حيث أسفرت الحملة عن رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة المقدمة للمواطنين بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط المدارس والمصالح الحكومية والخدمية، والمناطق المستهدفة بكل قرية على حدة، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة العامة.



كما شن اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة تموينية مفاجئة على محال بيع اللحوم الطازجة والمجمدة، والمطاعم والمحلات التجارية والخدمية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة تموين بلطيم، والإدارة الصحية، والإدارة البيطرية، وإدارة بلطيم الزراعية، وجهاز حماية المستهلك، والحماية المدنية ببلطيم، وأسفرت عن ضبط 85 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وذبح خارج المجزر، وضبط أختام مزورة، و22 كيلوجراما من اللحوم والكبد ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومحاضر متنوعة لأنابيب منزلية غير مصرح بها فى المطاعم، كما حررت محاضر جنح أمن دولة طوارئ، وجار العرض على النيابة المختصة .