السبت.. سميحة أيوب وسهر الصايغ ونجوم «الطاووس» ضيوف «واحد من الناس»

يلتقي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في العاشرة مساء السبت المقبل، من برنامج "واحد من الناس" بأسرة مسلسل "الطاووس"، والذي أثار ضجة قبل وبعد عرضه، ويرون ذكريات ومشاهد وأحداث لا يعرفها أحد عن المسلسل الذي فجر أهم وأخطر القضايا الاجتماعية.

ويستضيف الليثي الفنانة الكبيرة والقديرة سميحة أيوب، والفنانة الموهوبة سهر الصايغ، والمخرج ومدير التصوير رءوف عبدالعزيز.

وتكشف سيدة المسرح العربي سميحة أيوب كواليس خاصة عن العمل ومشهد الاغتصاب ووفاة والدها بأحداث المسلسل ورأيها في الدراما المصرية وأسرار خاصة عن مسيرتها المهنية الرائعة.

كما تكشف النجمة الشابة سهر الصايغ كواليس خاصة عن المسلسل وأسباب موافقتها على أداء شخصية أمينة، وأيضًا كيف استطاعت الجمع بين الفن والطب "طبيبة أسنان" ومشاركتها وهي صغيرة بفوازير عمو فؤاد والفجالة وأهم محطة "أم كلثوم" والعديد من الأعمال الرائعة ومفاجأة الحلقة قيام سهر الصايغ بالغناء.

كما يكشف المخرج رءوف عبدالعزيز اختياره لتلك القضايا الشائكة بمسلسل الطاووس وظاهرة الاغتصاب والتحذير من خطورتها والعقوبات على الجاني.

كما يلتقي في الفقرة الثانية بالنجمة سنتيا خليفة التي تحكي عن تجاربها مع الدراما المصرية ، وبخاصة مع الفنانة يسرا ، وهل تعرضت للخيانة في الواقع، ومفاجاة الحلقة غناء سنتيا بالفرنسية.

تذاع الحلقة مع عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"على شاشة الحياة في العاشرة مساء السبت المقبل.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الطاووس والذي عرض خلال المارثون الرمضاني الماضي العديد من المفاجأت، وكانت مفاجأة أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "الطاووس"، وهو ظهور أمينة "سهر الصايغ"، وإنها ما زالت على قيد الحياة، ولم تتوفَّ، بينما كانت حيلة زكية من كمال الأسطول، للحفاظ عليها خوفًا من محاولة قتلها مرة أخري من قبل ضياء شاهين وزين ضياء شاهين.

وحصد مسلسل "الطاووس" على مدار 30 حلقة، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وردود فعل إيجابية تلقاها صناع وفريق عمل المسلسل الذي عرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وأشاد الجمهور والنقاد والفنانين على حد السواء بالعمل، الذي طرح العنف ضد المرأة والاغتصاب والتحرش الذي تتعرض له.

يشار إلى أن مسلسل " الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ،هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.