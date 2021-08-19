الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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مصر

وزير الإسكان يتفقد تشطيبات الحي الحكومي ومحور «محمد بن زايد» بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان
وزير الإسكان

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الموسعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي استمرت نحو 5 ساعات، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية، لرصف الطرق، وأعمال تنسيق الموقع العام، بالحى الحكومي.

كما تفقد وزير الإسكان التشطيبات النهائية، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتشمل أعمال (الأرصفة - اللافتات المرورية - الإنارة - غيرها)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور ١٢ كم كمرحلة أولي بداية من مسجد الفتاح العليم وحتى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويُعد أحد أهم شرايين محاور الطرق، ومداخل العاصمة الإدارية الجديدة، بعرض ١٢٤ مترًا، ويمتاز المحور بجمال التصميم، ويربط العاصمة الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية الموسعة للعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد المراحل الأخيرة للانتهاء من أعمال التشطيبات بالحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، ويرافقه فى الجولة مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار ضرورة مواصلة الليل بالنهار، لتنفيذ المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مواعيدها المحددة، نظرًا لأهمية هذه المدينة، والتى ستشكل مرحلة جديدة فى تاريخ الدولة المصرية، مطالبًا مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمواصلة تحقيق النجاحات، والأداء المتميز لقطاعات الوزارة وأجهزتها في النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا سيما في تنمية المدن الجديدة التى تحقق الهدف الاستراتيجي الأهم للدولة المصرية، والمتمثل في مضاعفة مساحة المعمور المصري.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بالمجاورات المختلفة بالحى، لتفقد أعمال تشطيب الفيلات والعمارات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل بالمجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات بباقى المجاورات، حيث شارفت الأعمال على الانتهاء.

وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار العاصمة الإدارية الجديدة

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