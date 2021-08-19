لو عايز تتعلم حرفة يدوية.. تفاصيل منحة «بيت جميل» بالفسطاط

يسعى كثيرون من محبي الحرف اليدوية إلى تطوير مهاراتهم في الحرفة التي يرغبون تعّلمها وإجادتها، لهذا نستعرض في السطور التالية، تفاصيل منحة "بيت جميل" بالفسطاط، لتعّلم مهارات الحرف والفنون التقليدية.

تفاصيل منحة "بيت جميل"

يمكنك التقدم لبرنامج "بيت جميل"، الذي يشرف عليه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالمشاركة مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للفنون التقليدية، حيث بدأ قطاع الصندوق في تلقى طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة عشر من التقدم للدراسة بالمنحة.

كيفية التقدم للمنحة؟

سارع بالتقدّم في المنحة، إذا كنت من محبي الحرف اليدوية، عن طريق سحب استمارة من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، في موعد غايته الأول من سبتمبر 2021 .

مدة منحة "بيت جميل"

تستمر الدراسة في المنحة لمدة عامين، حيث لا يشترط سن معين للمتقدمين للمنحة، على أن للمصريين من جميع الأعمار لتعلم الحرف والفنون التقليدية.

مواعيد الاختبارات

تبدأ الاختبارات للدفعة الجديدة، يوم السبت 4 سبتمبر2021، وكذلك المقابلات للمتقدمين يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 بمقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

المحاضرون بالمنحة

وقد أعلنت المنحة، عن أنه من سيقوم بالتدريس في البرنامج، نخبة متميزة من خبراء الفنون التراثية والتصميمات من المصريين والأجانب.

مجالات الدراسة بالبرنامج

يهدف البرنامج إلى دراسة: مهارات الرسم، المنظور والرسم الحر والدراسات اللونية، حرفة الجبس والزجاج المعشق، الخزف، حرفة أعمال الخشب القشرة، أعمال المعادن (تفريغ النحاس) وتقنياتها المختلفة ومنحة دبلومة خاصة في تعلم تلك الحرف.

مدرسة الأمير تشارلز

وكان الأمير تشارلز قد أسس مدرسة لتعليم فنون الحرف اليدوية تخرّج سنويًا دفعات تجيد العمل اليدوي، من خلال منحة مجانية بعنوان “الفن جميل”.

واستمدت المدرسة مفهومها من الفنون الإسلامية المرئية، لتوفّر للطلاب تقنيات وأساليب الفن المعاصر المستوحاة من التراث المعاصر.

وأطلقت مدرسة الأمير تشارلز، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية في مصر، منحة "الفن جميل"، عام 2008، وبدأوا بوضع برنامجًا مشتركًا لهذه المبادرة عام 2009، لتدريس الفنون التقليدية في القاهرة بمنطقة الفسطاط.

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وتوفر المنحة برامج دراسية للفنانين والحرفيين المحليين المعاصرين في الفنون التراثية في مصر، كما تستخدم المهارات المكتسبة في تلك البرنامج بشكل عملي في حفظ وترميم المواقع التراثية الإسلامية في القاهرة.

ووصل عدد الخريجين منذ بداية المدرسة وحتى عام 2017، حوالى 95 خريجًا، وتقام الورش الفنية واليدوية بمشاركة فنانين أجانب من جنسيات مختلفة، منها الصين، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، وماليزيا، وباكستان، وإنجلترا؛ بهدف التبادل الثقافي والفني.

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