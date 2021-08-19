الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تسجل 10654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام

سجلت وزارة الصحة الفيتنامية 10654 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم الخميس في زيادة يومية قياسية، وتواجه فيتنام أكبر تفشٍّ للمرض منذ بدء الجائحة، إذا سجلت معظم الإصابات والوفيات في الشهور القليلة الماضية.
وبلغت الإصابات 312611 والوفيات 7150 منذ بدء الجائحة.

وقد ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل 8 آلاف و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 298 ألفًا و13 إصابة.

وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت صحيفة "فيتنام أكسبرس"- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6770 حالة عقب تسجيل 298 وفاة جديدة منذ الثلاثاء، وأشارت إلى أن عدد الحاصلين على اللقاح في فيتنام يتجاوز الـ15.5 مليون شخص، وتصل نسبة الحاصلين على جرعتي اللقاح بالكامل بينهم إلى 9.6%.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.
 

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