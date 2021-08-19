الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إثارتها الجدل.. وزير التعليم يكشف حقيقة «نتيجة النصف درجة» في الثانوية

طارق شوقي
طارق شوقي

كشفت وزارة التربية والتعليم، حقيقة نتيجة لطالب ثانوية عامة حصل على الدرجات النهائية في جميع المواد، ونقص نصف درجة فقط بمادة الكيمياء، المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التعيم، في تصريح خاص لـ"الدستور": "بالفعل فيه نصف درجة بالنسبة لدرجات الطلاب المقسمين فقط، وفي المواد التي امتحنوها في العام الماضي".

وكشفت مصادر مسؤولة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تستمع لعدد من الطلاب وأولياء الأمور المتجمهرين بسبب نتيجة الثانوية العامة للوقوف على طلباتهم.

وقالت المصادر، إن الوزارة سوف تقوم بإصدار بيان رسمي قبل نهاية اليوم فيه كامل التفاصيل.

وكان قد تجمهر عدد كبير من طلاب الثانوية العامة صباح اليوم اعتراضا على النتائج.

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وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء الماضي مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتائج الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وقال شوقي، إن هذا العام عام خاص جدًا ونعتبر دفعة الثانوية العامة لهذا العام  دفعة تاريخية للثانوية العامة المصرية، ونحتفل اليوم بتخريج دفعة من أبنائنا في الثانوية العامة وانتقالهم لعالم أرحب من المعرفة في دراستهم الجامعية.

واستعرض وزير التعليم التطوير في المرحلة الثانوية والذي بدأ عام 2017 وكان محوره استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات مختلفة من فهم نواتج التعلم بدلًا من المرحلة المبسطة جدًا من استرجاع المعلومات، مشيرًا إلى أن الأسئلة الجديدة هامة جدًا لأنها أسئلة معيارية، مصممة بشكل علمي كامل وتقيس المستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل، وهذا كان محور التغيير في الثانوية العامة، وعلى هذا الأساس تم بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، وتم إعداد خريطة امتحانات بها مواصفات معيارية وبمواصفات عالمية، وتم عقد امتحانات تجريبية لهذه الدفعة في ظروف صعبة وهي جائحة كورونا، وتم عمل تصحيح إلكتروني بدون تدخل لأي عنصر بشري لأول مرة.

 

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وائل لطفي

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