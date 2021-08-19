«الصحة»: خبراء دوليون لتوثيق تجربة مصر في تطوير الوجبات المدرسية

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف لإرسال خبراء دوليين لتوثيق تجربة مصر في تطوير الوجبات المدرسية بما يطابق المواصفات القياسية العالمية أسوة بالتوثيق العلمي الذي أجرته منظمة الصحة العالمية لمبادرة رئيس الجمهورية "للقضاء على فيروس سي" كتجربة رائدة في مجال الصحة العامة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، اليوم الخميس، لمنظومة تصنيع الوجبات المدرسية بمقر الشركة بمدينة السادات، والمقرر توفيرها للطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول بحث قواعد تصميم أغلفة الوجبات وآلية توزيعها على الطلاب بما يضمن الحفاظ على القيمة الغذائية، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد ورش عمل لأخصائيي الفنون الجميلة لتصميم رسومات جاذبة للطلاب على أغلفة تلك الوجبات.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة إمكانية ربط تصميم أغلفة الوجبات بشعار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وشعار "جيل بكرة يكبر بصحة" لتشجيع الطلاب على تناول تلك الوجبات المفيدة مما ينعكس بالإيجاب على التحصيل الدراسي لهم خلال اليوم المدرسي.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت أيضًا بتخصيص فريق طبي لتطعيم جميع العاملين بمصانع شركة "سايلو فودز" بلقاح فيروس كورونا بدءًا من الغد، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة "سايلو فودز" وجميع العاملين بالشركة، لجهودهم المبذولة في توفير الوجبات المدرسية للطلاب وفقًا للأسس السليمة للتغذية الصحية، مؤكدة أن الشركة تُعد نقلة نوعية في الصناعات الغذائية بمصر.