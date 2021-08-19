تعاون بين «غازتك» وهيئة الثروة المعدنية لإنشاء أكبر محطة وقود فى مصر

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها «غازتك وكارجاس» على التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والوقود المزدوج، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ خطة الانتشار السريع لمحطات الغاز بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية والطرق السريعة، وذلك لخدمة المواطنين وتوفير منافذ جديدة على كافة الطرق؛ لتشجيع أصحاب السيارات على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، حيث إنه وقود اقتصادي يوفر نصف التكلفة الإجمالية من سعر الوقود التقليدي «البنزين والسولار».

إنشاء محطة وقود متكاملة «غاز– بنزين- كهرباء»

وعقدت شركة "غازتك" اجتماعًا موسعًا مع هيئة الثروة المعدنية لبدء التعاون في إنشاء أكبر محطة وقود متكاملة فى مصر «غاز- بنزين- كهرباء»، على أن يتم استغلال المساحات الشاسعة غير المستغلة بأرض هيئة الثروة المعدنية لإنشاء مركز كبير لخدمة وصيانة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بطريق صلاح سالم فى نزلة كوبري العباسية المتجهة إلى السيدة عائشة.

مواقع وأماكن محطات تموين السيارات على جميع أجهزة الهواتف الذكية

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن تفعيل تطبيقها الإلكتروني "Mop stations" للتعرف على مواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود «أون لاين» على جميع أجهزة الهواتف الذكية بما فيها «الآيفون»، وذلك استمراراً لتنفيذ سياسات التحول الرقمي من خلال رابط (اضغط هنا) لتحميل التطبيق، كما تم تفعيل هذا التطبيق لأجهزة الأندرويد منذ فبراير الماضي.

ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى، جنبًا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليًا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح.

وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي أكثر من 400 محطة في مختلف أنحاء الجمهورية، وجارٍ العمل على إنشاء ألف محطة جديدة ، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.