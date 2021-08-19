الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الصحة تتفقد منظومة تصنيع الوجبات المدرسية بـ«سايلو فودز»

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، اليوم الخميس، منظومة تصنيع الوجبات المدرسية بمقر الشركة بمدينة السادات، والمقرر توفيرها للطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الجولة كل من: الدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، ومن جانب الشركة كل من الدكتور شريف محمد زكي، رئيس القطاع التجاري، والمهندس شعبان السيد المدير التنفيذي لمجمع الطباعة والتغليف بالشركة، والأستاذة ريم محسن فهمي مدير عام قطاع التسويق بالشركة.

واستمعت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع إلى عرض تقديمي مفصل من اللواء أركان حرب تيمور موسى لقائمة الوجبات المقترحة التي ستنتجها شركة "سايلو فودز" لتوزيعها على طلاب المدارس مع بداية من العام الدراسي الجديد، حسب الفئات العمرية والمحددات الصحية للطلاب، حيث يتضمن المقترح توفير الوجبات المدرسية لحوالي 13 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة بداية من رياض الأطفال.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطلعت على نماذج من الوجبات المدرسية المقترحة لمختلف المراحل العمرية والمكونات الأساسية لجميع الوجبات بأنماطها المختلفة، وما تتضمنه من عناصر غذائية متكاملة للطلاب تكفي من 25% إلى 30% من احتياجاتهم اليومية، مما يسهم في تمتع الطلاب بصحة جيدة وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بالوجبات المدرسية والتي يتم تحديد عناصرها من قِبل المعهد القومي للتغذية، كما أوصت بأهمية الحفاظ على توفير عدد كاف من الوجبات اللازمة أسبوعيًا للطلاب في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي.

الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق وعدد الرغبات

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى

إسرائيل تستعين بقوات من الاحتياط لدعم الأطقم الطبية في مواجهة كورونا

فلسطين: دور المجتمع الدولى ينتهى عند إسرائيل