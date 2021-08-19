وزيرة الصحة تتفقد منظومة تصنيع الوجبات المدرسية بـ«سايلو فودز»

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، اليوم الخميس، منظومة تصنيع الوجبات المدرسية بمقر الشركة بمدينة السادات، والمقرر توفيرها للطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الجولة كل من: الدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، ومن جانب الشركة كل من الدكتور شريف محمد زكي، رئيس القطاع التجاري، والمهندس شعبان السيد المدير التنفيذي لمجمع الطباعة والتغليف بالشركة، والأستاذة ريم محسن فهمي مدير عام قطاع التسويق بالشركة.

واستمعت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع إلى عرض تقديمي مفصل من اللواء أركان حرب تيمور موسى لقائمة الوجبات المقترحة التي ستنتجها شركة "سايلو فودز" لتوزيعها على طلاب المدارس مع بداية من العام الدراسي الجديد، حسب الفئات العمرية والمحددات الصحية للطلاب، حيث يتضمن المقترح توفير الوجبات المدرسية لحوالي 13 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة بداية من رياض الأطفال.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطلعت على نماذج من الوجبات المدرسية المقترحة لمختلف المراحل العمرية والمكونات الأساسية لجميع الوجبات بأنماطها المختلفة، وما تتضمنه من عناصر غذائية متكاملة للطلاب تكفي من 25% إلى 30% من احتياجاتهم اليومية، مما يسهم في تمتع الطلاب بصحة جيدة وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بالوجبات المدرسية والتي يتم تحديد عناصرها من قِبل المعهد القومي للتغذية، كما أوصت بأهمية الحفاظ على توفير عدد كاف من الوجبات اللازمة أسبوعيًا للطلاب في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي.