مصرع عامل إثر انقلاب تروسيكل على طريق أجا - ميت غمر

لقي عامل مصرعة اثر إنقلاب تروسيكل قيادته علي طريق " ميت غمر - أجا " بمحافظة الدقهلية، وتبين انه إختل مقود القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وإنقلابه به على جانب الطريق وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ميت غمر العام

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل على طريق "ميت غمر - أجا " أمام قرية أبونبهان، دائرة المركز.

بإنتقال الضباط و بالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل "بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو " جمال عبد العزيز عبد الحي محمد " 40 سنة، عامل ، ومقيم قرية " ميت دمسيس دائرة مركز أجا باتجاه أجا وبمكان الحادث اختل مقود القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلابه به على جانب الطريق نجم عن ذلك وفاة قائد التروسيكل، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ميت غمر العام، جاري استدعاء أحد أهله وسؤاله.

لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17061 / 2021 جنح مركز ميت غمر ، وجاري العرض على النيابة العامة.