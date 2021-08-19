الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل إثر انقلاب تروسيكل على طريق أجا - ميت غمر

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

لقي عامل مصرعة اثر إنقلاب تروسيكل قيادته علي طريق " ميت غمر - أجا " بمحافظة الدقهلية،  وتبين انه إختل مقود القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وإنقلابه به على جانب الطريق وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ميت غمر العام   

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل على طريق "ميت غمر - أجا " أمام قرية أبونبهان، دائرة المركز.

بإنتقال الضباط و بالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل "بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو " جمال عبد العزيز عبد الحي محمد " 40 سنة، عامل ، ومقيم قرية " ميت دمسيس دائرة مركز أجا باتجاه أجا وبمكان الحادث اختل مقود القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلابه به على جانب الطريق نجم عن ذلك وفاة قائد التروسيكل، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ميت غمر العام، جاري استدعاء أحد أهله وسؤاله.

لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17061 / 2021 جنح مركز ميت غمر ، وجاري العرض على النيابة العامة.

الدقهلية مصرع عامل ميت غمر اجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق وعدد الرغبات

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى

إسرائيل تستعين بقوات من الاحتياط لدعم الأطقم الطبية في مواجهة كورونا

فلسطين: دور المجتمع الدولى ينتهى عند إسرائيل