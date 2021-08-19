«الصحة»: 5 أنواع لقاحات متوفرة فى مراكز التطعيم ضد كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير 5 لقاحات لفيروس كورونا بمراكز تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاحات المتوافرة فى مراكز التطعيم تشمل: "سينوفارم، سينوفاك، أسترازينيكا، سبوتنيك، جونسون آند جونسون".

من جانبه، كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التى تسلمتها مصر حتى الآن، لافتاً إلى أن مصر استقبلت حتى الآن 21 مليونا و881 ألفا و600 جرعة لقاح كورونا.

وقال إنه تم الانتهاء من دراسات الثبات على لقاح سينوفاك فاكسيرا، والذى تم تصنيعه من خلال شركة فاكسيرا، ومن المقرر اعتماده خلال أيام، حيث سيتم توزيع أول مليون جرعة من اللقاح على المراكز قريباً، لافتاً إلى أنه بحلول يوم 5 سبتمبر سيكون تم الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

وأعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتت فاعليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.