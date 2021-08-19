تأجيل محاكمة نجلي «السبكي» بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات لشهر أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة عابدين، اليوم الخميس، محاكمة الشقيقين خالد وكريم السبكي نجلا المنتج السينمائي أحمد السبكي، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات لمطلع أكتوبر المقبل.

تفاصيل جلسة محاكمة نجلي السبكي

حضرا خالد وكريم السبكي، جلسة اليوم، برفقة محاميهما بهاء أبو شقة، ثم أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل الجلسة للاطلاع على الأوراق.

وشرح مصدر مطلع وقائع جلسة اليوم، حيث حضر المتهمان خالد وكريم -مخلى سبيلهما، على ذمة القضية إلى مقر محكمة عابدين بمحافظة القاهرة، في سرية تامة، وأثبت حرس المحكمة حضورهما، ثم بدأت الجلسة العلنية أمام هيئة المحكمة.

وحضر المحامي بهاء أبو شقة مع المتهمين، حيث أبدى عددا من طلبات أمام المحكمة، وبعد المداولة قررت التأجيل وإخلاء سبيل المتهمين حتى موعد الجلسة المقبلة، وصدر القرار وذلك برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبد الله سلام.

وكانت ذات المحكمة، عاقبت المتهمين، العام الماضي، بالسجن لمدة 15 سنة، بعدما أدانتهما بحيازة مواد مخدرة، إلا أنهما تقدما بطلب إعادة إجراءات محاكمة حضوريا أمام المحكمة، حيث عُقدت الجلسة اليوم.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما استوقفتهما قوة أمنية في منطقة قصر النيل يترأسها معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، فجر الخميس 12 سبتمبر 2019، أثناء استقلالهما السيارة الخاصة بهما، عقب خروجهما من أحد الفنادق حيث كان يُقام حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وبتفتيش السيارة التي يستقلها المتهمان عُثر فيها على مواد كحولية ومواد مخدرة أخرى، وأُلقي القبض عليهما وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل، حيث تحرر محضر بالواقعة، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 10 الآف جنيه لكل منهما، وفي نهاية التحقيقات أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

وكانت الاجهزة الامنية القت القبض على نجلي السبكي عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد، إذ كان المخرج كريم السبكي وأخوه خالد من المدعوين، واستوقفهما كمينٌ أمني قريب من منطقة حفل الزفاف، تحديداً بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، حيث أقيم حفل الزفاف وبتفتيش السيارة التى كانا يستقلانها عثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين.