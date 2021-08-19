وزيرة التضامن توجه باستمرار دعم إقراض المتعافين من تعاطى المخدرات

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تنفيذ برامج تأهيل للمتعافين من الإدمان وتدريبهم على حرف تحتاجها سوق العمل بورش التدريب داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، منها "أعمال النجارة، الخياطة، أثاث الموبيليا، الحدادة"، كذلك التدريب على صيانة أجهزة التكييف والمحمول والأجهزة الإلكترونية من خلال فنيين متخصصين.

كما وجهت "القباج" باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم إقراض المتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

ويواصل المتعافون من الإدمان العمل في تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا لمركز جديد لعلاج الإدمان، ضمن المبادرة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تحت عنوان "بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل بمحافظة قنا‪ .‬

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان ظهر في زيادة طلبات العلاج الواردة إلينا، مما يضع أمامنا مسئولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان والتي تطورت من (12) مركزًا علاجيًا في (7) محافظات إلى (27) مركزًا علاجيًا في "17" محافظة، وتضع خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022/ 2025- والتي وافق رئيس الجمهورية "مبدئيًا" على رعايتها- رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2025، وأن يتم إنشاء هذه المراكز وفقًا للمعايير التي تُرسخ كل حقوق مريض الإدمان "الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية".