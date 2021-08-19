صرف 83% من «تموين أغسطس»

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزير الدكتور علي المصيلحي تلقى تقريراً اليوم الخميس من شركتي الجملة (العامة- المصرية) ‏يفيد بوصول نسب صرف تموين شهر أغسطس إلى 83%، مع ضخ كميات كبيرة من السلع إلى ‏‏1500 مخزن تابعة للشركتين بمحافظات الجمهورية، بنسب تلبي ‏احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل المستفيدون بها إلى ‏‏64 مليون مواطن.

وأكد كمال أن وزير التموين يوجه دائماً القطاعات التجارية بالشركات بالاهتمام ‏بجودة المنتج كي تناسب ومتطلبات المواطن.

وشدد على ‏تسيير حملات على منافذ الصرف لضمان ذلك والتأكد من وصول الدعم ‏إلى مستحقيه.‏