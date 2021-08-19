صرف 83% من «تموين أغسطس»
كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزير الدكتور علي المصيلحي تلقى تقريراً اليوم الخميس من شركتي الجملة (العامة- المصرية) يفيد بوصول نسب صرف تموين شهر أغسطس إلى 83%، مع ضخ كميات كبيرة من السلع إلى 1500 مخزن تابعة للشركتين بمحافظات الجمهورية، بنسب تلبي احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل المستفيدون بها إلى 64 مليون مواطن.
وأكد كمال أن وزير التموين يوجه دائماً القطاعات التجارية بالشركات بالاهتمام بجودة المنتج كي تناسب ومتطلبات المواطن.
وشدد على تسيير حملات على منافذ الصرف لضمان ذلك والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
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