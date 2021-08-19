الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف 83% من «تموين أغسطس»

صرف تموين
صرف تموين

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزير الدكتور علي المصيلحي تلقى تقريراً اليوم الخميس من شركتي الجملة (العامة- المصرية) ‏يفيد بوصول نسب صرف تموين شهر أغسطس إلى 83%، مع ضخ كميات كبيرة من السلع إلى ‏‏1500 مخزن تابعة للشركتين بمحافظات الجمهورية، بنسب تلبي ‏احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل المستفيدون بها إلى ‏‏64 مليون مواطن.

وأكد كمال أن وزير التموين يوجه دائماً القطاعات التجارية بالشركات بالاهتمام ‏بجودة المنتج كي تناسب ومتطلبات المواطن.

وشدد على ‏تسيير حملات على منافذ الصرف لضمان ذلك والتأكد من وصول الدعم ‏إلى مستحقيه.‏

 

وزارة التموين مستحقات المواطنين مصري وزير التموي استهلاك السلع التموينية التجارة الداخلية وزير التموين حسابات محافظات الجمهورية القابضة للصناعات وزارة التموين والتجارة الداخلية المجمعات الاستهلاكية الهيئة العامة للسلع التموينية مليون مواطن مكاتب التموين السلع الغذائية فارق نقاط الخبز المتحدث الرسمي اهتمام صرف السلع التموينية جمهورى شركتين مليون جنيه الجمهوري توجيهات القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين والتجارة الهيئة العامة التموين والتجارة مؤهل متوسط كميات كبيرة للصناعات التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين المحددة حافظات الجمهورية الدكتور على المصليحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسى الجديد

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

حالات كورونا الخطيرة في إسرائيل تبلغ «عتبة» الإغلاق

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى

إسرائيل تستعين بقوات من الاحتياط لدعم الأطقم الطبية في مواجهة كورونا