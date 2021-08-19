«تموين الإسكندرية» تعلن ضبط 3.5 طن لحوم فاسدة

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية اليوم الخميس، خلال حملاتهم على الأسواق لضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تحتوي على 3 أطنان و500 كجم لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبحسب بيان صادر عن المديرية اليوم الخميس، فقد أكدت تحريات ضباط مباحث التموين، حيازة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية للحوم منتهية الصلاحية ووجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبعد التأكد من صحة التحريات وتقنين الإجراءات تم تفتيش الثلاجة وضبط بداخلها 3 أطنان و500 كجم لحوم فاسدة وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.أوقفنا إنتاج المصنع بعد إتخاذ الإجراءات القانونية .. والعقوبة قد تصل إلى حبس 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ100 مليون جنيه.

هذا وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفي حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه مديريات التموين والقطاعات الرقابية بالوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكل أنواعه وإجراء عمليات الجرد الفعلى، وأكد المصيلحي أنه شدد أيضاً على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بضرورة التأكد من موازين محطات الوقود بعد قرار تحريك الأسعار من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

من جهتهم، أكد مديرو المديريات أنهم يتابعون على الأرض موقف توافر الوقود وانتظام عمل محطات الوقود، وقيامهم بتسيير عدد كبير من الحملات على محطات الوقود لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكل أنواعه بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الأسعار.