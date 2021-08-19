لطلاب «الثانوية».. ماذا تفعل إذا رسبت في مواد خارج المجموع.. «شوقى» يجيب

أجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي استفسار ولية أمر رسب ابنها في مادة خارج المجموع، وقال أدمن الجروب في سؤال للوزير:" وصلنا استفسار من وليه امر ان ابنها لم يجتاز اختبار التربيه الوطنيه بالرغم من تقديم بوكليت الاختبار الخاص بالتربيه الوطنيه و جميع المواد خارج المجموع الي لجنه الامتحانات فما التصرف؟."

ورد وزير التربية والتعليم: علي الطالب أن يخوض الدور الثاني، وهذا السؤال على مستوى الادارة التعليمية وليس الوزارة يا افندم لان الامتحان غير موحد.

كان قد رد طارق شوقي بشأن ما تم تداوله من رسائل مكتوب فيها : رسالة للجميع المرحلة الاعدادية من العام القادم سوف تكون جميع الاسئلة اختيار من متعدد وعلي الكل أن يستعد ولكم جزيل الشكر والتقدير .

وقال الوزير في تصريح خاص هذه الرسالة المتداولة : هذا كذب وبهتان

وناشد أولياء الاموربعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بيانات رسمية .

في سياق منفصل، رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي مطالبات اولياء الامور بتطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة وقال: “قلنا مرارا ان الوزارة تقدمت بهذا المقترح للبرلمان وتم رفضه في محلس الشيوخ ولذلك لا يوجد تحسين هذا العام.”

وتابع : سنتقدم بمقترح التحسين للبرلمان لان اى تغيير في آليات الثانوية العامة يتطلب تغيير في القانون.



واستكمل الوزير : ارجو ارسال رغباتكم للسادة النواب في مجلسى النواب والشيوخ لان ذلك يساعدنا عندما نعيد طرح تعديلات القانون. هذه فكرتنا من البداية ونحن مؤيدون لها بالطبع وهذا ما أسعى لتحقيقه من اجل اتاحة فرص تحسين متكررة.