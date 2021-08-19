أشاد عدد من أعضاء اللجنة القومية للسكر، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بدور الأدوية المصرية في علاج الملايين من مرضى التهاب الأعصاب الطرفية، أحد المضاعفات الأكثر شيوعاً، لدى مرضى «السكري»، مؤكدين على فعاليتها التي حسَّنت حياة المرضى بصورة كبيرة، مع سعرها المناسب، مؤكدين أنها وفرت مبالغ كبيرة للمريض المصري مقارنة بالأدوية المستوردة، وبأعلى مستويات الجودة.

وقال الدكتور هشام الحفناوي، الأمين العام للجنة القومية للسكر، إن الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية «إحساسك نعمة»، اعتمدت في علاج المرضى على عدد من أفضل الأدوية محلية الصنع في علاج المرضى، حيث قامت الشركة الراعية للحملة بتوفير مجموعة متنوعة من العلاجات للمرضى، ومن بينها يُعتبر دواء فعَّال في علاج أكثر من 85% من المرضى المصابين بالتهاب الأعصاب الطرفية في مصر.

وأضاف «الحفناوي»، في مؤتمر علمي عُقد لمناقشة دور عقار «ثيوتاسيد» في علاج مرضى التهاب الأعصاب الطرفية في مصر بعد مرور قرابة 20 عاماً على طرحه بالأسواق، أنه ساهم بفعالية في علاج الأعصاب الطرفية، موضحاً أنها أحد المضاعفات الشائعة بين المرضى، والتي قد تُؤدي للإصابة بـ«القدم السكري».

وكشف الأمين العام لـ «القومية للسكر»، عن نجاح «إحساسك نعمة»، في علاج أكثر من المرضى المستهدفين بالحملة لدى إطلاقها؛ حيث كانت تستهدف الكشف عن 200 ألف مريض وعلاجهم، لكن الحملة وصلت لأكثر من نصف مليون مريض بالتهاب الأعصاب الطرفية.

ولفت «الحفناوي»، إلى أن «إحساسك نعمة»، تضم أيضاً جهود مكثفة لتدريب مقدمي الخدمة الطبية على كيفية الكشف المبكر، وتشخيص حالات التهاب الأعصاب الطرفية، وتوفير الأدوات اللازمة لعملهم، والتعريف بطرق العلاج الحديثة، فضلاً عن تنظيم مجموعة عمل لمناقشة جميع الأبحاث في هذا الصدد، بالإضافة إلى عمل حملات توعية وتوزيع مواد تثقيفية وتعليمية على الصيدليات.

من جهته، قال الدكتور عباس عرابي، عضو اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان وأستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بجامعة الزقازيق، إن نسبة مرضى «السكري»، الذين يعانون من مشاكل في الأعصاب بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 90% من المرضى، موضحاً أن الدراسات العلمية اختلفت في تحديد نسبتهم بدقة، لكنها اتفقت جميعها أنها توصلت لأن أكثر من نصف مرضى السكري يصابون بـ«التهاب الأعصاب الطرفية».

وأضاف «عرابي»، أن دواء «ثيوتاسيد» المصري، ساهم بإيجابية في علاج مرضى التهاب الأعصاب الطرفية، مشيراً لأنه خفَّف من أعراض المرض مثل الألم، والوخز، والتنميل، كما يساعد في علاج تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكرى أو أمراض أخرى.