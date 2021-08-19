الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تطلق فرق طبية متنقلة لتطعيم العاملين وأسرهم بلقاح كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استمرار إدارة الجامعة في السعي من أجل  توفير بيئة صحية آمنة لكافة أفراد المجتمع الجامعي، من خلال تسخير كافة إمكانيات الجامعة المتقدمة في المجال الطبي، ووضع الحفاظ على سلامتهم أولوية قصوى على أجندة عمل إدارة الجامعة والتشديد على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة.

يأتي ذلك ضمن خطتها الاحترازية والوقائية من انتقال الأمراض والفيروسات المعدية ومنع انتشار فيروس كورونا بين أبناء الجامعة، وهو ما تضمن الحملة الموسعة التي أطلقها في وقت سابق والهادفة إلى توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وتخصيص مقرات طبية داخل الجامعة لتسهيل إجراءات الحقن باللقاح.

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جاء ذلك تعقيباَ على التقرير المقدم له من الدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول جولتها التفقدية لمقر حملة الفرق المتنقلة لتطعيم كافة منتسبي الجامعة وأفراد أسرهم و ذويهم ضد فيروس كورونا في يومها الأول بكليتي الصيدلة وكلية التربية، والمقرر لها أن تجوب مختلف كليات الجامعة على مدار عدة أيام وفق جدول محدد.

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ووجهت غانم، العاملين بضرورة توعية زملائهم وذويهم  بسرعة التوجه لمقر حملات  التطعيم المخصصة لتلقي اللقاح، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة المحيطين داخل وخارج الجامعة لتقليل فرص الإصابة بالعدوى والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 10 فرق على أن يكون منهم 5 فرق ثابتة تتواجد  في داخل  المبنى الإداري بالجامعة "بقاعة المناقشات" والكليات التي تقع خارج محيط الحرم الجامعي وهم: كلية الآداب  والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية، وبالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.

ونوهت إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وذلك لتطعيم مرافقي المرضى بالإضافة إلى فرق المتنقلة الأخرى التي  تجوب  مختلف كليات الجامعة داخل الحرم الجامعي.

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كما أشادت نائب رئيس الجامعة، بالتعاون المثمر والفعال وكذلك الجهد المبذول والذي يتم  بالتنسيق  وزارة الصحة ومديرية الصحة بأسيوط ، والذي تأتي تنفيذاَ لاستراتيجية وخطة الدولة للحفاظ على سلامة الأفراد و توفير بيئة صحية آمنة.

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تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
اسيوط كلية التربية رئيس جامعة جامعة أسيوط كلية الصيدلة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط انتشار فيروس كورونا رئيس الجامعة

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وائل لطفي

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