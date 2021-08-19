الأنبا سيداروس يستقبل أسقف عام كنائس عزبة النخل

استقبل الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، في نهضة صوم السيدة العذراء مريم، بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار - عزبة النخل، نيافة الحبر الجليل الأنبا أبانوب، أسقف عام المقطم.

وقام نيافة الأنبا أبانوب بإلقاء كلمة روحية بعنوان "كونوا مسرورين

ختام صوم العذراء

وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم العذراء مريم، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري، وتنظم الكنائس صلوات القداسات احتفالًا بهذه المناسبة.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

صومًا من الدرجة الثانية

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الآباء الرسل أنفسهم، فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فبدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسرى، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

وتستقبل الأديرة القبطية آلاف الزوار من الأقباط كل عام خلال صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في أغسطس من كل عام، إذ يتوافد الأقباط على دير درنكة وهو إحدى محطات العائلة المقدسة.

جدير بالذكر أن الكنيستين الكاثوليكية والروم الأرثوذكس بمصر اختتما، الأحد الماضي، صوم السيدة العذراء مريم، بعد أن استمر على مدار 15 يومًا متتاليًة.

وأقامت الكنائس الكاثوليكية والروم الأرثوذكس الأحد 15 أغسطس، صلوات قداسات عيد العذراء مريم بإجراءات مشددة منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، والتي منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وفردًا في كل دكة