لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق وعدد الرغبات

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن خطوات التنسيق، والمعلومات الخاصة بالتنسيق.. وفي هذا السياق ينشر «الدستور» أبرز المعلومات عن التنسيق.

- لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.

-يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

-ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

-يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي.

- يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg.

-يدخل الطالب على التنسيق بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

-هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية.

- عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع 75 رغبة.

- يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

-يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

-لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

-يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.