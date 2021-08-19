تامر حسنى يستعد لإحياء أضخم حفل غنائى بالمسرح الرومانى المصرى فى "مارينا" (فيديو)

يستعد النجم تامر حسني، لإحياء أضخم حفل غنائي، اليوم (الخميس) على المسرح المصرى الرومانى بمارينا، حيث يجرى حاليًا بروفات مكثفة مع فرقته الغنائية استعدادًا للأغنيات التي من المقرر أن يشدو بها الليلة أثناء الحفل الجماهيري الضخم.

ونشر تامر حسني، على إنستجرام، مقطع فيديو من تحضيرات الحفل، وكتب عليها: "من تحضيرات الحفل الجماهيري الثاني لي بالساحل الشمالى، الحفل اللي بفتتح فيه للمرة الثانية المسرح المصري الروماني العظيم بمارينا بعد توقف سنوات وأتمنى استمرار المسرح وإقامة العديد من الحفلات عليه لأنه حقيقي هو مسرح عظيم".

وسبق أن افتتح تامر حسنى أول حفلات الصيف بالعلمين، واستطاع أن يقدم حفلًا أسطوريًا ضخمًا بحضور 100 ألف شخص، وسط استعراض مسرحي تاريخي أشاد به الجمهور.

ويعد النجم تامر حسنى أحد أشهر النجوم المصرية في جميع البلدان العربية والأجنبية، وحقق نجاحًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة باحتلاله المركز الأول في المبيعات سواء في السينما أو الغناء.

وسبق أن ذكر المنتج الراحل محمد حسن رمزى، أن تامر حسنى صاحب أعلى رقم بيعي لنجوم السينما المصرية فى الخارج، كما يعد الأعلى أجرًا فى مصر بين النجوم، كما سبق أن أكد الناقد طارق الشناوي أن تامر حسني الوحيد الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السينما بعد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

ويعتبر تامر حسني مجدد المسرح الغنائى وتحقق حفلاته أضخم إقبال جماهيرى فى تاريخ حفلات الصيف نظرًا للأساليب المتطورة والمبتكرة والمدهشة، التى يتبعها تامر حسنى فى جميع حفلاته.