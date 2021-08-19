لسرقته.. حبس عامل قتل سائق «توكتوك» في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، حبس المتهم بقتل سائق "توكتوك" وسرقة مركبته بالمقطم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود قتيل بأحد شوارع القسم بالانتقال، وبالفحص تبين وجود جثة سائق "توكتوك" مقيم بدائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وبسؤال شقيقه، عامل مقيم بذات العنوان، قرر بخروج شقيقه المتوفي للعمل على مركبة "التوكتوك" ملكه وعدم عودته، ولم يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد مرتكب الواقعة، وهو عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وكذا ضبط مركبة "التوكتوك" المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المركبة للعمل عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.