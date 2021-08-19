الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

طالبان تحدد 3 مواضيع لأول خطبة جمعة بعد سيطرتها على أفغانستان

طالبان
طالبان

أعلنت طالبان، اليوم الخميس، عن تعليمات جديدة إلى أئمة المساجد بشأن خطبة الجمعة، غدا، وهي الأولى في أفغاستان بعد سيطرة الحركة على زمام الأمور في البلاد.

وجاء في رسالة وجهتها طالبان إلى خطباء المساجد في العاصمة كابل وبقية الولايات: "نرجو من جميع الخطباء الكرام، أن يلقوا خطب الجمعة غدا في المواضيع التالية:
1- بيان مصالح (النظام الإسلامي) للمواطنين، ودعوة الناس إلى الوحدة والاتفاق.
2- حث المواطنين على التعاون من أجل بناء الوطن والنهوض به، وعدم محاولة الهروب منه، وإعادة الكوادر والثروات إلى البلد.
3- الرد المدلل على الدعايات السلبية للعدو واستفزازاته، من أجل قناعة الشعب واطمئنانه".

ووجهت الرسال من جهة تسمي نفسها "لجنة الدعوة والإرشاد، والتجنيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وخلال الأيام الماضية التي تلت سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية، كابول، حاولت حركة طالبان توجيه رسائل طمئنة للداخل والخارج، خاصة في ظل توجس كثيرين من السلوك الذي ستنتهجه الحركة في حكم البلاد التي أثختها الحروب المتعاقبة بالجراح.

كشف رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله، الخميس، أن حركة طالبان تعهدات ببذل الجهود لضمان أمن الأفغان، بعيد سيطرتها على البلاد.

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، استعرض عبد الله عبد الله، تفاصيل الاجتماع الذي جمعه مع وفد من حركة طالبان في العاصمة كابل، مساء الأربعاء.

وقال إنه استقبل القيادي في حركة طالبان خليل الرحمن حقاني والوفد المرافق له، بالإضافة إلى استقبل عددا من القادة الأفغان الآخرين بمن فيهم الرئيس السابق حامد كرزاي.

وأضاف أن أكد لوفد حركة طالبان ضرورة إعطاء الأولية لأمن الأفغان وضمان حماية ممتلكاتهم وكرامتهم، سواء في كابول أو في الولايات الأخرى.

وجدد عبد الله عبد الله موقفه بأن يدعم مستقبل أفغانستان الذي يقوم على دولة مستقلة وموحدة على الأساس العدل والإنصاف.

وفي المقابل، أكد حقاني أن حركة طالبان ستعمل بجد من أجل توفير الأمن للسكان، طالبان المساعدة من القادة السياسيين وزعماء القبائل لتحقيق الأمر.

إصابة زعيم طالبان بكورونا اتباع تعليمات رجال الإنقاذ أخطاء في خطبة الجمعة المساجد أفغانستان

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