ذوي الهمم يختارون صفاء أبو السعود سفيرة للسعادة في «أرتا مرسانا»

اختار أطفال من ذوي الهمم الفنانة صفاء أبو السعود سفيرة للسعادة في استفتاء أقيم ضمن فعاليات النسخة الأولي من “سمبوزيوم أرتا سعادة” المقام حاليا بمدينة العلمين، ترعاه وزارة الثقافة وتنظمه مؤسسة عمر سعادة.



من المقرر تكريم صفاء أبو السعود في حفل الختام، الإثنين المقبل، الذي سيحضره عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة.



وأعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بالتكريم وقالت : "فخورة بالإختيار خاصة أنه يأتي من أطفال وتحديدا ذوي الهمم،أجهز مفاجأة لتقديمها في الحفل، مشيرة إلي أن فكرة السمبوزيوم وتخصيص ثلث دخله لإنشاء مدينة عمر سعادة كأول مدينة لذوي الهمم هدف إنساني نبيل يجب أن يتكاتف الجميع من أجل تحقيقه علي أرض الواقع .



من جانبه قال ياسر رجب رئيس السمبوزيوم : نفخر بتكريم نجوما شكلوا بإبداعهم ومواهبهم التي منحها لهم الخالق سبحانه وتعالي مصدرا لسعادة الملايين وفي مقدمتهم الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود.



وأضاف أن العالم يبحث عن السعادة ويدفع من أجلها الغالي والرخيص، يجوب الدنيا شرقا وغربا من أجل أن ينعم بها، وهذا الهدف نسعي إلي تحقيقه في أرتا مرسانا.



كانت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود عادت خلال الفترة الماضية لجمهورها عبر أغنية وطنية جديدة وترغب في تقديم عدد من الأعمال لاحقا.