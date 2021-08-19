مسؤول ياباني يتحفظ على السماح للطلاب بحضور الألعاب البارالمبية

أعرب كبير مستشاري الحكومة اليابانية لمكافحة فيروس كورونا شيجيرو أومي، اليوم الخميس، عن تحفظه إزاء البرنامج المدعوم من الحكومة الذي سيسمح لطلاب المدارس بحضور فعاليات دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو الأسبوع المقبل، مشيرا إلى خطورة الإصابة بكوفيد-19.

وقال أومي، خلال جلسة استماع عقدها البرلمان الياباني اليوم قبل انطلاق الألعاب البارالمبية الثلاثاء المقبل: "إن حالات العدوى أسوأ كثيرا الآن مقارنة بالوقت الذي أقيمت فيه دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي بدأت في 23 يوليو واستمرت 17 يوما".

وردا على سؤال من نائب معارض حول ما إذا كان من المناسب السماح للطلاب بحضور الألعاب البارالمبية، قال أومي: "بالنظر إلى هذه الظروف، هناك نتيجة طبيعية يمكن استخلاصها"، وفقا لما أوردته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية.

كانت اللجنة البارالمبية الدولية، واللجنة المنظمة لطوكيو، وحكومة مدينة طوكيو والحكومة المركزية قد اتفقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على منع المتفرجين في جميع الأحداث المقامة في إطار دورة الألعاب البارالمبية، لكنهم أكدوا أنه على سبيل الاستثناء، سيتم السماح لطلاب المدارس المحلية المشاركين في برنامج تعليمي تدعمه الحكومة بحضور المنافسات شخصيا، إذا رغبت البلديات والمدارس في ذلك.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.