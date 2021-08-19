الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه مؤتمر نظام الحكم في السودان

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حسن التعايشي، اليوم، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، رئيس القسم السياسي والصحافة والمعلومات بالسفارة دانيال وايس.

ووصف وايس، في تصريح صحفي، اللقاء، بالمثمر، وقال: “ناقشنا خلاله عدداً من القضايا المهمة في مقدمتها، الوضع في دارفور وخاصة في منطقة طويلة بشمال دارفور، ومؤتمر نظام الحكم الذي سيعقد في الخرطوم بجانب مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك”.

وأكد وايس دعم الاتحاد الأوروبي لقيام المؤتمر ولمبادرة رئيس الوزراء فضلا عن دفع جهود استقرار الأوضاع في دارفور.

دعم الاتحاد الأوروبي للسودان

يذكر أن أعلن مفوض إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبى جانيز لينارسيتش، أن الاتحاد الأوروبى سيدعم السودان بمبلغ 70 مليون يورو إضافية لبرنامج دعم الأُسر السودانية "ثمرات"، لافتا إلى أن هذا الدعم حيوى لمساعدة الحكومة الانتقالية لضمان توفير شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين السودانيين للحد من آثار تعقيدات الفترة الانتقالية، وضمان مسيرة التحول الديموقراطى بالسودان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى لضمان السلام والاستقرار بالسودان والإقليم، مشيدا بمواقف الاتحاد الأوروبى الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل، وتجاوز التحديات، ومن بينها التحدى الاقتصادى ومجابهة جائحة كورونا، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبى حول آليات التعامل مع قضية تدفق اللاجئين القادمين من إثيوبيا.

من جانبه، قال مفوض إدارة الأزمات والشئون الانسانية بالاتحاد الأوروبي، إن السودان يمر بنقطة تحول فى تاريخه الحديث، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبى بالشراكة مع السودان، ودعم السلام والاستقرار فى السودان، وفى دول الجوار.

وأكد جانيز تقدير الاتحاد الأوروبى لسياسة "الأبواب المفتوحة" التى اتبعها السودان تجاه اللاجئين الاثيوبيين، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى فى سبيل دعم السودان للتعامل مع هذا الوضع الصعب، فإنه يعمل على تنسيق آلية لتوفير الدعم المباشر للسلطات المحلية، بتوفير موارد من عدد من دول الاتحاد الأوروبى بقيادة السويد ومشاركة الدنمارك والنرويج ولوكسمبورج واستونيا.