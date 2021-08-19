الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه مؤتمر نظام الحكم في السودان

التعايشي ونائب سفير
التعايشي ونائب سفير الاتحاد الأوروبي

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حسن التعايشي، اليوم، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، رئيس القسم السياسي والصحافة والمعلومات بالسفارة دانيال وايس. 

ووصف وايس، في تصريح صحفي، اللقاء، بالمثمر، وقال: “ناقشنا خلاله عدداً من القضايا المهمة في مقدمتها، الوضع في دارفور وخاصة في منطقة طويلة بشمال دارفور، ومؤتمر نظام الحكم الذي سيعقد في الخرطوم بجانب مبادرة رئيس مجلس  الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك”.

وأكد وايس دعم الاتحاد الأوروبي لقيام  المؤتمر ولمبادرة رئيس الوزراء فضلا عن دفع جهود استقرار الأوضاع في دارفور.

 

دعم الاتحاد الأوروبي للسودان

 يذكر أن أعلن مفوض إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبى جانيز لينارسيتش، أن الاتحاد الأوروبى سيدعم السودان بمبلغ 70 مليون يورو إضافية لبرنامج دعم الأُسر السودانية "ثمرات"، لافتا إلى أن هذا الدعم حيوى لمساعدة الحكومة الانتقالية لضمان توفير شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين السودانيين للحد من آثار تعقيدات الفترة الانتقالية، وضمان مسيرة التحول الديموقراطى بالسودان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى لضمان السلام والاستقرار بالسودان والإقليم، مشيدا بمواقف الاتحاد الأوروبى الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل، وتجاوز التحديات، ومن بينها التحدى الاقتصادى ومجابهة جائحة كورونا، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبى حول آليات التعامل مع قضية تدفق اللاجئين القادمين من إثيوبيا.

من جانبه، قال مفوض إدارة الأزمات والشئون الانسانية بالاتحاد الأوروبي، إن السودان يمر بنقطة تحول فى تاريخه الحديث، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبى بالشراكة مع السودان، ودعم السلام والاستقرار فى السودان، وفى دول الجوار.

وأكد جانيز تقدير الاتحاد الأوروبى لسياسة "الأبواب المفتوحة" التى اتبعها السودان تجاه اللاجئين الاثيوبيين، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى فى سبيل دعم السودان للتعامل مع هذا الوضع الصعب، فإنه يعمل على تنسيق آلية لتوفير الدعم المباشر للسلطات المحلية، بتوفير موارد من عدد من دول الاتحاد الأوروبى بقيادة السويد ومشاركة الدنمارك والنرويج ولوكسمبورج واستونيا.

الاتحاد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الحماية الاجتماعية السودانيين مجلس السيادة مجلس السيادة الانتقالي رئيس مجلس الوزراء السوداني السيادة الانتقالي السوداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

«س و ج».. كل ما يهمك عن تنسيق الجامعات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: دور المجتمع الدولى ينتهى عند إسرائيل

إسرائيل تسجل 7856 إصابة جديدة بكورونا

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى