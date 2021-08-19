فلسطين تسجل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه تم تسجيل حالة وفاة، و962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، اليوم الخميس، أن حالة الوفاة الجديدة سُجلت في قطاع غزة.



وقالت إنه تم تسجيل 243 حالة تعافٍ، وأن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 97.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت إلى وجود 25 مصابًا بالفيروس في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مستشفيات الضفة 65 مصابًا، بينهم 3 مصابين على أجهزة التنفس الصناعي.. موضحة أنه بلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا تطعيمات مضادة للفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة 679940، بينهم 434599 تلقوا جرعتين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.