التعليم العالي تستعد لفتح باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى للثانوية.. السبت

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لفتح باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، اعتباراً من يوم السبت المقبل وحتى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس وذلك وفقا للحد الأدنى.

ويتمثل الحد الأدنى للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر لعدد طلاب 22954، أما الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر لعدد طلاب 16293، الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر، لعدد طلاب 79033، بعدد إجمالي الطلاب بالمرحلة الأولي 118280 طالب وطالبة.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني، وهي ، القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع، كما سيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة 5 أيام.

وعن مواعيد إدخال الرغبات بالتنسيق عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أنه يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والاجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأكد عبد الغفار أنه سوف ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.