الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1342حالة إشغال وغلق 62 سنتر تعليمي ومحل ومقهي بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

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حملات بأحياء الإسكندرية

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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حملات بأحياء الإسكندرية

حيث اسفرت الحملة عن إغلاق 51 محل مخالف، وغلق 10 مقاهي والتحفظ على عدد 1342 حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير 1900 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية حوالي 466 ألف جنيهًا خلال أسبوع .

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حملات بأحياء الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. لافتاً إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

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حملات بأحياء الإسكندرية

وكانت قد شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية وإدارة شرطة التموين عدة حملات برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط، والتي  أسفرت عن التحفظ  على ما يقرب من 2.5 طن من لحوم واسماك  ودواجن  غير صالحة للاستهلاك الأدمي أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و تحرير 13محضر  شرطي للمخالفين.

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حملات بأحياء الإسكندرية

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ إن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والاسواق لضبط أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم والدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية للحد من انتشار اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمي.

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حملات بأحياء الإسكندرية
أحياء الإسكندرية الاجراءات الاحترازية توقيع الغرامات الفورية محافظ الإسكندرية حملات مكبرة

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وائل لطفي

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