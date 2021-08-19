«رقم مرعب» لوفيات كورونا فى إيران

أعلنت ‏الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن أن وفيات كورونا في إيران تخطت 100 ألف حتى الآن. ⁧‫

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية عن تسجيل 39 ألفا و174 إصابة و583 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين أكثر من 4 ملايين و556 ألفا، والمتوفين 99 ألفا و691 شخصا.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: «منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 39 ألفا و174 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و556 ألفا و417 إصابة مؤكدة».

وأوضحت أن من بين المصابين الجدد تم إدخال 5 آلاف و380 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت أن 7 آلاف و490 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 3 ملايين و814 ألفا و127 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، وأشار التقرير إلى تسجيل 583 حالة وفاة من المصابين بفيروس «كوفيد- 19» خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 99 ألفا و691 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 16 مليونا و49 ألفا و45 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 5 ملايين و63 ألفا و519 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 21 مليونا و112 ألفا و564 جرعة.

وأوضحت أنه تم لغاية الآن تم إجراء 27 مليونا و485 ألفا و96 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.