مهندس مصرى يحصل على وسام «الكنز المقدس» من إمبراطور اليابان

في احتفالية أقامتها سفارة اليابان بالمدينة السويسرية جنيف، كرم السفير إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة نيابة عن إمبراطور اليابان، المهندس محمد بيبرس، من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، بمنحه وسام الكنز المقدس ذا الأشعة الفضية، وشهادة شكر وتقدير منحة من اليابان إمبراطوراً ودولةً، وذلك نظرا لتفانيه على مدى 37 عاما فترة عمله بالسفارة، وسط فرحة وتصفيق كل الحضور.

وأشاد السفير الياباني بالدور الذي قام به المهندس بيبرس طوال فترة 37 عاما عمله بالسفارة، كان فيها قدوة ومثالا يحتذى به.

من جانبه، وجّه المهندس محمد بيبرس كلمة شكر لإمبراطور اليابان، وسفيرها إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة، على هذا التكريم المشرف الذي كان له عظيم الأثر في نفسه، وامتد الشكر لكل السيدات والحضور .

حضر حفل التكريم المميز كل أفراد عائلة المهندس محمد بيبرس، وعدد من الدبلوماسيين اليابانيين، ولفيف من أبناء الجالية المصرية في جنيف منهم رئيس جمعية المصريين في سويسرا محمود عبدالنبي فضل، وأعضاء من الجمعية والجالية المصرية هم: فريد موسى، وجمال حماد، ونور نعمة الله، ومحمد شعبان، وأسامة صبري، وسيد محيي، وجمعة زيدان، ومرسي الشيخ.

وفي ختام الحفل قدم أبناء الجالية المصرية في جنيف إلى المهندس محمد بيبرس، وأفراد عائلته، خالص وأرق التهاني بهذه المناسبة السعيدة التي هي فخر لكل المصريين.

وعبّر وزير الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، عن امتنانه تجاه مساهمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز العلاقات اليابانية- المصرية، معربًا عن رغبته في مواصلة التعاون مع القاهرة، التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاستقرار الإقليمي كدولة كبرى بالمنطقة.

جاء ذلك في بيان سابق صادر عن السفارة اليابانية في القاهرة في أعقاب انتهاء زيارته لمصر.

وأعرب الوزير عن سعادته بأن التعاون بين اليابان ومصر، في المتحف المصري الكبير والشراكة المصرية- اليابانية في التعليم، يسيران بتقدم وسلاسة، كما أعرب عن أمله في إحراز المزيد من التقدم في التعاون بين البلدين.