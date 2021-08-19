الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس متهم بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرات في الإسماعيلية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الإسماعيلية، حبس  أحد العناصر الإجرامية، ضُبط وبحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا يفيد بنجاح أجهزة الأمن بالإسماعيلية في ضبط هارب من السجن، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية، تردد أحد العناصر الإجرامية "هارب"، على دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته (بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- 2 هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بواقعة هروبه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لإستخدامها فى تنقلاته.

وتم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أصدرت قراراها السابق، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وعلى الجانب الآخر قررت نيابة الإسماعيلية، حبس عاطل ضبط بحوزته كميات كبيرة من الهيروين الخام المعد للبيع.

كان اللواء هشام الزغبي رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقد اجتماعًا مع اللواء مفيد فوزي مساعد المدير لمنطقة القناة وسيناء بشأن وجود بؤر ثابتة ومتحركة يزاول من خلالها بيع المواد المخدرة ويتردد عليها تجار الكيف الراغبون في شراء أصنافها المختلفة تمهيداً لطرحها في الأسواق للشباب وكيفية وضع الخطط المناسبة لاستهدافهم وضبطهم.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد رمضان رئيس منطقة الإسماعيلية والوكلاء العقداء أحمد بلبولة وعلي عبد النبي وأحمد عبد الله ودلت تحرياتهم أن المدعو هشام 25 سنة –عاطل- نزح من محل إقامته للإسماعيلية ومارس نشاط الاتجار في الهيروين الخام الذي يستقدمه من سيناء بأساليبه وطرقه الخاصة.

وأضافت التحريات أن المتهم بالرغم من صغر سنه إلا أن علاقاته متشعبة مع كبار تجار المخدرات وعقد مع العديد منهم صفقات كبيرة لتدبير البودرة لهم بسعر الجملة ولم يقصر في أداء عمله الشيطاني الذي الذي جمع من ورائه أموالًا طائلة وضع البعض منها في البنوك والآخر للصرف على حياته الشخصية.

وأشارت التحريات إلى أن "هشام" يجلس دائمًا على إحدى الكافيتريات بطريق القاهرة الصحراوي لكي يلتقي زبائنه ويسلمهم بضاعتهم ويحصل على ثمنها نقدا سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ويترك مكانه بعد أداء مهمته على أكمل وجه.

وبعرض التحريات على النيابة تم استصدار إذن لضبط المتهمين وأعد المقدم حسام الشحات والرائد أحمد المحمدي مفتشا مكتب مكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء أكمنة ثابتة ومتحركة على مقربة الوكر الذي يبيع داخله البودرة واتفقوا معه على توفير حصة من الهيروين بدعوة ترويجها وعند التسليم والتسلم كشفوا عن هويتهم وألقوا القبض على المتهم واصطحبوه وسط حراسة أمنية مشددة لغرفة التحقيقات.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط اعترف بحيازته نصف كيلو من جوهر الهيروين داخل قوالب أسطوانية الشكل بقصد الاتجار فيها وبعرضه على رئيس نيابة أبو صوير الذي أمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

الإسماعيلية الاسماعيلية اليوم اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

«س و ج».. كل ما يهمك عن تنسيق الجامعات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: دور المجتمع الدولى ينتهى عند إسرائيل

إسرائيل تسجل 7856 إصابة جديدة بكورونا

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى