الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من السجن بحوزته سلاحًا آليًا وهيروين فى الإسماعيلية

الهارب
الهارب

نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب من السجن بحوزته سلاحًا آليًا وهيروين مخدر في الإسماعيلية، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية، تردد أحد العناصر الإجرامية “هارب”، على دائرة المركز لبيع المخدرات.

تفاصيل ضبط تاجر هيروين 

وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل ضبط تاجر هيروين وبحوزته بندقية آلي في بيان لها اليوم الخميس، وأكد البيان أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية  وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته بندقية آلية -خزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- 2 هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بواقعة هروبه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لإستخدامها فى تنقلاته.

هارب السجن مركز شرطة التل الكبير الإسماعيلية العناصر الإجرامية بندقية آلية

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