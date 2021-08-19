الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة عن إنشاء جهاز جديد لحماية البحيرات: يعمل على تنميتها وزيادة إنتاج الأسماك

الدكتور صلاح الدين
الدكتور صلاح الدين مصيلحي

أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن مجلس النواب قد وافق بأغلبية ثلثي الأعضاء على قانون الجهاز  الجديد لحماية البحيرات والمواد الخاصة به، وذلك بعد دراسة مستفيضة لمواده من خلال لجنتي الري والزراعة واللجنة العامة لمجلس النواب.

وقال مصيلحي لـ"الدستور"، إن إنشاء الجهاز الهدف منه حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي.

وأوضح أن الجهاز الجديد لحماية البحيرات لا بد  في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزاها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها واستغلال إمكانياتها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات، وله أن يستعين في ذلك بالجهات الاخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أو أجنبية وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها، في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى. 

وفي وقت سابق لرئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لـ"الدستور"، أكد فيها أن وزارة الزراعة ستنفذ إجراءات جديدة بشأن البحيرات بعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد للبحيرات.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية وأصدر تعليماته لبحث أوضاع البحيرات وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها.

الزراعة إنشاء الجهاز الجديد لحماية البحيرات أجل تمنيتها وزيادة إنتاج

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وائل لطفي

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