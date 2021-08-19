وزير التعليم ينفي تحويل نظام أسئلة الإعدادية لاختيار من متعدد

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد بشأن تحويل أسئلة المرحلة الإعدادية لاختيار من متعدد ابتداءً من العام المقبل.

وقال الوزير في تصريح لـ"الدستور" أن جميع ما تردد بشأن أسئلة الإعدادية: “كذب وبهتان”، مناشدا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بيانات رسمية.

وفي سياق منفصل حسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي الجدل خلال الساعات الماضية بشأن بعض الاستفسارات التي تشغل من أولياء الامور وطلاب الثانوية العامة.

قال طارق شوقي ردا على مطالبات أولياء الأمور بتطبيق نظام التحسين قائلا: " قلنا مرارا إن الوزارة تقدمت بهذا المقترح للبرلمان وتم رفضه في مجلس الشيوخ، لذلك لا يوجد تحسين هذا العام.

وأضاف في رسالته لأولياء الأمور: سنتقدم بمقترح التحسين إلى البرلمان مرة أخرى، لان اى تغيير في آليات الثانوية العامة يتطلب تغيير في القانون.

واستكمل: "أرجو إرسال رغباتكم لنواب البرلمان والشيوخ لان ذلك يساعدنا عندما نعيد طرح تعديلات القانون، فهذه فكرتنا من البداية ونحن مؤيدون لها وهو ما أسعى لتحقيقه من أجل إتاحة فرص تحسين متكررة.