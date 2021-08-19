«السلع التموينية» تبت فى مناقصتين لتوريد زيت خام اليوم

تبت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم، في مناقصتين محدودتين لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد، تسليم خلال الفترة من ٥ إلى ٢٥ أكتوبر المقبل.

المناقصة الأولى لتوريد زيت مستورد رقم (٥) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حد أدنى ٣٠ ألف طن زيت صويا و١٠آلاف طن زيت عباد فترة وصول من ٥ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ جلسة البت اليوم الخميس، يقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight)، وكذلك (على أساس ١٨ يومًا بتسهيلات موردين)، وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.

المناقصة الثانية رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ٥ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ جلسة فض اليوم الساعة ١٢ ظهرًا.

باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وقالت الهيئة، إن جلسة فض المظاريف الخميس ١٩ أغسطس الساعة ١٢ ظهرًا، على أن يكون باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وشهدت أسعار زيوت الطعام استقرارًا في السوق المحلية المصرية، الخميس، حيث استقرت أسعار زيت الذرة الخام وأسعار زيت عباد الشمس المكرر، وأيضًا سعر زيت الذرة المكرر.

وشهد سعر زيت الذرة الخام استقرارًا ليسجل 16,500 جنيه للطن وأيضًا استقرت أسعار زيت الذرة المكرر ليسجل 21800 جنيه للطن، واستقر سعر زيت عباد الشمس المكرر ليسجل 23900 جنيه للطن.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة، أنه سيتم تطوير قطاع الزيوت بتكلفة مبدئية تصل إلى 5.5 مليار جنيه، في 5 مصانع في برج العرب وسوهاج وكفر الزيات وطنطا، وجارٍ وضع الخطة التنفيذية للتطوير.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى استلام 84 ألف طن زيت طعام خام صب منها 73500 ألف طن زيت مستورد عبارة عن 63 ألف طن زيت صويا مستورد و10500 طن زيت عباد مستورد، و10500 طن زيت صويا خام صب محلى، اعتبارًا من يوم 5 وحتى 30 سبتمبر المقبل، وفقًا للتعاقد الذى أبرمته هيئة السلع التموينية مع الشركات المنوطة بتوريد الكميات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة وزير التموين، بالعمل على تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار فى زيادة المخزون وتوفير جميع منتجات السلع للمواطنين.