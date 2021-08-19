الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

4 أفلام تنافس على المركز الرابع في شباك التذاكر المصري.. و«موسى» يتفوق

افلام السينما
افلام السينما

شهد شباك التذاكر المصري خلال الأيام الماضية منافسة شديدة على المركز الثاني بين 4 أفلام جديدة خلفا لفيلم الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي الذي احتفظ بالصدارة، حيث يحاول كل فيلم من الأفلام الأربعة الأخرى تحقيق أعلى نسبة إيرادات، وهي فيلم موسى، وفيلم العارف، وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وفيلم مش أن.

إيرادات فيلم موسى

واصل فيلم “موسى” من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنان إياد نصار حصد الإيرادات، واحتل الفيلم المركز الثاني في الإيراد اليومي بشباك التذاكر المصري، بعد أن حقق، أمس الأربعاء، إيرادات بلغت بـ 510 ألف جنيه ليصبح إجمالي إيراداته في الأسبوع الأول من عرضه 6 ملايين 300 ألف جنيه.

 تدور أحداث “موسى” حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن مواهبه، ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن الأمور تتطور وتخرج عن السيطرة وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

والإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عامًا كاملًا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور.

إيرادات فيلم العارف

حقق فيلم “العارف” إيرادات وصلت إلى 327 ألف جنيه أمس الأربعاء لتصل كل الإيرادات إلى 51 مليون و350 ألفا، ويشارك في بطولة الفيلم كل من كارمن بصيبص، وأحمد فهمي ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

 بينما جمع فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” للفنان كريم عبد العزيز إيرادات وصلت إلى 127 ألف جنيه لتصل كل الإيرادات إلى 37 مليون و650 ألف جنيه، يشارك في فيلم عدد كبير من نجوم الكوميديا، على رأسهم الفنان الكبير ماجد الكدواني الذي حصل على إشادات واسعة خلال الفترة الماضية، وبمشاركة النجم الكوميدي بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

وجاء فيلم “مش أنا” لتامر حسني أخيرا حيث حصل على 83 ألف جنيه ليصل إلى 43 مليون و100 ألف وهو من بطولة سوسن بدر، والفنانة شيرين، والفنان حجاج عبد العظيم، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

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