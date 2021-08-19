نقل متهمة فى جريمة قتل للمستشفى عقب ولادتها داخل حجز قسم الشرطة بالمنوفية

نقل متهمه بجريمة قتل إلى مستشفى سرس للولاده والاطمئنان على المولود بالمنوفيه

أعلن مصدر أمني، أن متهمة بجريمة قتل داخل الحجز بقسم شرطة سرس الليان وضعت جنينها وتم نقلها إلى مستشفى سرس الليان المركزي، للإطمئنان عليها ومولودها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لنقلها للمستشفى.

وأوضح المصدر الأمني أن المريضة قضت يوما داخل المستشفى وعادت إلى محبسها داخل حجز قسم سرس الليان، بصحبة مولودها، مشيرا إلى بدء اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بالكشف على الرضيع بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية والجهات القضائي

وأكد المصدر على أنه تم نقل المتهمة "م، م" المحجوزة في قسم سرس الليان على ذمة قضية قتل، إلى المستشفى المركزي عقب ولادتها داخل الحجز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لنقلها، وسط حراسة أمنية، للإطمئنان على حالتها الصحية وحالة مولودها، مشيرا أن حالتها الصحية وحالة مولودها جيدة جدا وذلك عقب الكشف عليهما من قبل أطباء النساء والتوليد وتخصص الأطفال.

على صعيد آخر منفصل كان قد تمكن رجال مباحث شبين الكوم، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص في القتل والسرقة وله معلومات جنائية داخل إحدى الشقق السكنية بشبين الكوم.

وترجع أحداث الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى مديرية أمن المنوفية قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء عبدالله جلال مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية وبقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم والنقيب عمرو سعدالله معاون مباحث قسم شرطة شبين الكوم والملازم اول محمد دراز معاون مباحث القسم تم ضبطهم حال تواجدهم بشقة سكنية مستأجرة بدائرة القسم، وبحوزتهم (3 قطع سلاح نارى بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش محلى الصنع- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -2 قطعة سلاح أبيض "سنجة " –كمية من مخدرى الهيروين والحشيش - ميزان حساس – مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم.