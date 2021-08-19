تيسيرا على الطلاب.. تخفيض تنسيق فصول الخدمات في مدارس دمياط

قال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قررت النزول بدرجات تنسيق فصول الخدمات، تيسيراً على أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الراغبين بالالتحاق بمرحلة الثانوية العامة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وأوضح وكيل الوزارة، إنه تم توجيه الإدارات التعليمية بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، مؤكداً أنه بالنسبة لقبول الطلاب بالفصول المسائية للخدمات التعليمية الحكومية، سيتم ترتيبها تنازلياً حسب المجموع، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور، ومراعاة للبعد الأسري والاجتماعي.



- بحث سُبل البدء فى تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط

في سياق آخر، ناقشت محافظ دمياط، سُبل البدء فى تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط الذى يأتى بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك خلال اجتماعها اليوم مع اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و رؤساء شركات المرافق و مديرى الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

و تناول الاجتماع بحث جميع مخططات شركات المرافق واستعراض ما تم إعداده من مقايسات لرفع كفاءة البنية التحتية والاساسية بعدد 7 مناطق تم تحديدها بالمدينة، بالإضافة إلى حصر مشروعات الطرق الرئيسية و الفرعية بهم.

وأكدت محافظ دمياط على سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية ووضع محاور الخطة والجداول الزمنية الخاصة بتلك الأعمال بكل منطقة لنهو المشروع خلال عام، كما وجهت تعليماتها إلى شركة الغاز بحصر الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن توصيل الغاز للمنازل التي لم يتم مد الخدمات لها بتلك المناطق، وذلك للانتهاء من ذلك خلال فترة زمنية محددة قبل البدء في أعمال الرصف.



وأشارت" الدكتورة منال عوض "الى أن المخطط يهدف إلى تنفيذ مشروع متكامل يتضمن رفع كفاءة شبكات المرافق و الطرق وإنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار و إنارة تلك المناطق، منوهة الى أنه سيتم تنفيذ هذه الأعمال بالتوازي للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد.