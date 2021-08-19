تأجيل محاكمة 6 طلاب روجوا عملات مقلدة بالدقي لجلسة 15 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 6 طلاب فى اتهامهم بترويج عملات مصرية مقلدة بدائرة قسم شرطة الدقي، لجلسة 15 نوفمبر.

وطلب محامي المتهمين استدعاء الضابط مجرى التحريات لمناقشته فى أمر ضبط المتهمين، وكذلك مراجعة دفتر الأحوال الخاص بقسم الشرطة فى يوم واقعة الضبط.

تفاصيل اتهامات عصابة الطلبة لترويج العملة المزورة في الدقي

كان قد أحال المستشار علاء رزق القط المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية القضية رقم 5 لسنة 2021 جنايات اقتصادية الدقي، والمقيدة برقم 27 لسنة 2021 كلي اقتصادية شمال الجيزة، وبرقم 43 لسنة 2021 جنايات مالية، وبرقم 22 لسنة 2021 فحص تزييف مالية إلى محكمة الجنايات المختصة لمحكمة القاهرة الاقتصادية لمعاقبة المتهمين “سيف الدين و. ع” 21 سنة طالب، و"محمود ا. ف" 19 سنة طالب، و"على. خ" 21 سنة طالب، و"أحمد ع" 21 سنة طالب، و"محمد ص. ع" 21 سنة طالب، مخلي سبيلهم، و"محمد خ. ر" هارب، أمام محكمة الجنايات.

تحريات المباحث

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الدقى أنه قد وردت إليه معلومات تفيد قيام المتهمين من الأول حتى الرابع بترويج عملات مقلدة، وتمكن من ضبطهم عقب قيامه بعمل عدة أكمنة في محيط منطقة تواجد المتهمين بحوزتهم 22 ورقة من فئة المئة جنيه مقلدة وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم العملة المقلدة المضبوط بقصد الترويج وأنهم قد تحصلا عليها من المتهم الخامس.

وشهد المعاون الثاني لمباحث قسم شرطة الدقى بذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول، وأضاف أنه نفاذا لقرار النيابة العامة وضبط وإحضار المتهم الخامس انتقل الى حيث يتواجد المتهم فتمكن من ضبطه وبمواجهته بما أسفر عنه ضبط المتهمين وأقر باشتراكه معهم بترويج العملة المقلدة مع علمه بأمر تقليده وأنه قد تحصل عليها من المتهم السادس.