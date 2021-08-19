«الحريري»: إيران تعطل تشكيل الحكومة.. ولن نسمح بتسليم لبنان لسطوتها

اتهم رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، إيران، بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية، منتقدا استقبال لبنان لسفن من طهران صباح اليوم.

وقال الحريري، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الايرانية هو بشرى سارة للبنانيين ام إعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟".

وأضاف “الحريري” أن “حزب الله يعلم أن أساس أزمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري"؟، مضيفا: “الأجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني”.

كما حذر الحريري من أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها الى اللبنانيين "مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى"، معربا عن رفضه "إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم".

وتابع: "اعتبار السفن الإيرانية أراضٍ لبنانية يشكل قمة التفريط بالسيادة الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو أنه محافظة إيرانية".

كما اتهم سعد الحريري، إيران، بتعطيل تشكيل الحكومة، قائلا: "كيف تجيز الدولة الإيرانية لنفسها مخالفة القوانين الدولية فتقبل إرسال السفن إلى لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية؟".

وتسائل: “هل نحن في دولة تسلم فيها حزب الله كل الحقائب الوزارية، من الصحة إلى الاقتصاد إلى الدفاع الى المرافئ والأشغال العامة”. مؤكدا أنه لا يحق لـ حزب الله أن “يطلب الدواء من إيران، وأن يستدعي السفن الإيرانية المحملة بالمازوت والبنزين، وأن يهدد بإدخالها بحراً وبراً وجهاراً نهاراً، رغماً عن السلطات العسكرية والأمنية”.

وواصل: "المواقف التي سمعناها قبل قليل تقول للبنانيين إنهم (حزب الله) لا يريدون حكومة، فأي حكومة هذه التي يريدونها ان تفتتح عملها باستقبال السفن الايرانية والاصطدام مع المجتمع الدولي، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان الى حكومة تحظى بدعم الأشقاء والأصدقاء".

واختتم مصرحا بأن اللبنانين لن يسمحوا بـ “تسليم لبنان للسطوة الإيرانية (…) هذه مواقف ستضاعف من معاناة الناس المعيشية والاقتصادية، وتشق الطريق السريع إلى جهنم".