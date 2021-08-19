تكدس مروري أعلى كوبري أكتوبر بسبب انقلاب سيارة

شهد كوبري 6 أكتوبر، اليوم الخميس، حادث تصادم وإصابة شخصين بسبب انقلاب سيارة بداخلها قائدها وشخص آخر أعلى الكوبري في الاتجاه القادم من مدينة نصر باتجاه ميدان التحرير، حيث أدى انقلاب سيارة إلى تكدس مروري بالكوبري.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبري أكتوبر بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لمحاولة تسيير حركة السيارات، وتم العمل على رفع السيارة، كما تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوجيه الرعاية الطبية لهما، كما جرى رفع آثار الحادث.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق، والوقوف على أسباب الحادث.

نصائح هامة لتجنب حوادث السيارات

ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ، ويُنصح عند شراء سيارة جديدة التأكد من وجود أجهزة تجنب الحوادث، والكاميرات الخلفيّة المدمجة، الأمر الذي يُساعد على تجنب وقوع الحوادث.

ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدماً و ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

والإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث و مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظاً في كافة الأوقات.

مع عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس، لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.