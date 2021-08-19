الهند تسجل 36 ألف إصابة و530 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحية الهندية، 36 ألفا و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و322 ألفا و258 شخصا.



وذكرت الوزارة وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 530 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 433 ألفا و49 شخصا.

وأفادت بأن 39 ألفا و157 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و525 ألفا و80 حالة، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 364 ألفا و129 حالة.



- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.