الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «دعم صحة المرأة».. الكشف المبكر عن الأورام لـ 832 ألف سيدة بكفر الشيخ

الدكتورة سوسن سلام
الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن فرق مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي قدمت الخدمة وفحص عدد 832063 سيدة حتى الآن .

 وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص 4364 سيدة و تحويل 30 سيدة إلي المستشفيات لفحص الماموجرام ، وأن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة .

- المبادرة تستهدف فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام ، أن المبادرة تستهدف فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر ( منقسمين لثلاث فئات من عمر 18 : 25 عام ، من عمر 25 : 35 عام ، من عمر 35 عام فأكثر ) وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة، مشددة أنه قد تم التنبيه علي هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك إتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى و ارتداء الواقيات الشخصية.

 وكانت  الدكتورة سوسن سلام،  بمديرى إدارات الطب الوقائى وذلك لبحث خطة العمل للوصول إلى أفضل سبل العمل خلال الفترة القادمة ، وتقييم ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة والوقوف على السلبيات وذلك للعمل على تلافيها مستقبلاً .

وقد قدم مديرى إدارات مراقبة الأغذية وصحة البيئة والفيروسات الكبدية والسلامة والصحة المهنية ملف إنجاز عن الفترة السابقة خلال عام 2021.

وشددت  وكيلة وزارة الصحة ، خلال الاجتماع على ضرورة العمل الجاد وبحث سبل تطوير الأداء وأشادت بعمل الإدارات المتميزة .

الصحة المرأة فحص كفر الشيخ السيسي

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