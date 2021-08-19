الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 19-8-2021

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس الموافق 19-8-2021، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

 

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 32 25
وادي النطرون 34 25
طنطا 34 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 34 26
بلطيم 32 25
مطروح 31 25
السلوم 31 24
سيوة 35 22
بورسعيد 33 26
دمياط 32 26
الزقازيق 35 26
المنصورة 34 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 25
العريش 32 25
رفح 31 24
رأس سدر 36 25
نخل 34 19
نويبع 36 28
طابا 35 25
كاترين 32 18
الطور 34 28
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 35 26
بني سويف 35 25
المنيا 36 24
أسيوط 37 24
سوهاج 38 25
قنا 39 26
الأقصر 40 26
أسوان 40 27
ادفو 41 27
أبوسمبل 40 27
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 28
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 29

 

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