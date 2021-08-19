الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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عالم

شروط باريس لاعتراف المجتمع الدولى بطالبان

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، أنّه يتعيّن على حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان التقيّد بخمسة شروط مسبقة لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، مشدّدًا على أنّ ما تدلي به الحركة من تصريحات معتدلة لا قيمة له إن لم تقرن قولها بالفعل.


وقال لودريان في مقابلة مع شبكة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية:  "أعلم أنّهم (طالبان) يبذلون جهوداً كثيرة في محاولة للحصول على اعتراف دولي، لكن لا يكفي إصدار تصريحات نقرأها هنا وهناك بشأن احترام حقوق المرأة، فالمطلوب هو أفعال".


وأضاف: "إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافاً دولياً فيتعيّن عليهم أولاً أن يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون، ومن ثم عليهم أن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذاً للإرهاب. يجب عليهم أن يثبتوا ذلك بشكل ملموس للغاية".


وتابع الوزير الفرنسي تعداد الشروط بقوله إنّه يجب على طالبان أيضًا "أن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، ويجب عليهم أيضاً أن يحترموا الحقوق، ولا سيّما حقوق المرأة. إنّهم يصرّحون بذلك ولكن يجب أن يفعلوه".


أما الشرط الخامس والأخير وفقاً للودريان فهو "أن يشكّلوا حكومة انتقالية".
 

وأوضح الوزير الفرنسي أنّ "هذه هي الشروط للحصول على اعتراف دولي. بعدها سنرى، لكن في الوقت الحالي، يجب عليهم أن يقوموا بهذه الإجراءات، فهي لم تتحقّق حتى الآن".
 

وحذّر لودريان طالبان من أنّهم إذا لم يلبّوا هذه المطالب "فسيكونون منبوذين من المجتمع الدولي، وسيتعيّن جعلهم يعيشون وضع المنبوذين هذا سيتطلّب الأمر قدراً كبيراً من الحزم".

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