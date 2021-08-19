الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير: الولايات المتحدة تجمد المليارات فى الأرصدة الأفغانية لديها

أفغانستان
أفغانستان

جمدت الحكومة الأمريكية والاحتياطي الاتحادي مليارات الدولارات من الاحتياطيات الأفغانية، وفقا لتقارير إعلامية.


وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن هذا الإجراء محاولة لمنع حكام أفغانستان الجدد، في إشارة إلى حركة طالبان، من الحصول على مليارات الدولارات بعد أن سيطرت الحركة المسلحة على البلاد.


وقال رئيس البنك المركزي الأفغاني أجمل أحمدي، الذي فر بعد وصول طالبان إلى السلطة، على تويتر الأربعاء إن حوالي 7 مليارات دولار من الاحتياطيات محتجزة في البنك المركزي الأمريكي.


وأضاف أحمدي أن هناك ملياري دولار آخرين تستثمران في أماكن أخرى على الصعيد الدولي.


وقال: "نظرا لأن طالبان لا تزال على قوائم العقوبات الدولية، فمن المتوقع أن يتم تجميد هذه الأصول ولن تكون في متناول طالبان".


وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغت شحنات كبيرة من الدولارات المتجهة إلى أفغانستان الأسبوع الماضي في الوقت الذي كان يستعد فيه مسلحو طالبان للسيطرة على كابول.


ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الولايات المتحدة تمنع طالبان أيضا من الوصول إلى الحسابات الحكومية التى يديرها مجلس الاحتياط الاتحادي والبنوك الأمريكية الأخرى وتعمل على منع الحركة من الحصول على احتياطيات قيمتها حوالى 500 مليون دولار فى صندوق النقد الدولي.


وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن قوله إن "أي أصول للبنك المركزي تملكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان".

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