العثور على جثتين لمسجلين خطر وسط الحدائق بالدقهلية

عثر عدد من الأهالي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية على جثتين لشابين مقتولين بالرصاص وسط الحدائق المتاخمة للقرية في المنطقة القريبة من الحدود مع محافظة القليوبية.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من بعض أهالى قرية دنديط دائرة مركز ميت غمر بالعثور على جثتين لشابين داخل حدائق البرتقال.

انتقل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث وقيادات الأمن وضباط المباحث بمركز شرطة ميت غمر، إلى مكان الواقعة وبالمعاينة تبين وجود جثتين بها العديد من طلقات الرصاص أثناء نومهم على "فرشة" وسط إحدى حدائق البرتقال بالمنطقة المتاخمة للحدود بين محافظتى الدقهلية والقليوبية.

وتبين وجود متعلقات شخصية وبقايا أطعمة وملابس مما يدل على اتخاذ الشابين المكان للسكنى أو الاختباء.

وأكدت تحريات المباحث أن الجثتين لشابين مسجلين خطر وسبق اتهامهم في عدد من قضايا الاتجار بالمخدرات ووجود مشاكل عديدة بينهم وبين آخرين.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان العثور على الجثتين لمعاينة المكان والجثتين، وتم نقلهما لمستشفى ميت غمر تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت ندب الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة .

وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها بالتنسيق مع مباحث محافظة القليوبية لكشف غموض الحادث وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة .