طارق الشناوى عن الإعلامى وائل الإبراشى: يعود قريبًا

طمئن الناقد الفني طارق الشناوي محبي الإعلامي وائل الإبراشي يتماثل للشفاء تماما، وكتب الشناوي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا يطمئن فيه محبوا الإبراشي ويقول فيه: "الحمدلله صديقي العزيز والإعلامي الكبير وائل الابراشي يتماثل تمامًا للشفاء".

وأضاف: "جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن أشارككم فرحتي باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض".

يُذكر أن الإعلامي الكبير وائل الإبراشي كان قد أصيب قبل شهور بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وعانى بعدها من مضاعفات خطيرة لزم على إثرها المستشفى.

يذكر أن الإعلامي وائل الإبرشي صحفي وإعلامي مصري ولد في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، كما عمل صحفيًا لفترة من الزمن بجريدة "روز اليوسف" ولا يترأس الآن تحرير أى جريدة بعد تقديم استقالته من جريدة "صوت الأمة".

يُقدم حاليًا برنامج "التاسعة" عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريباً برنامج "كل يوم" خلفاً لعمرو أديب على قناة "أون"، وسابقاً قدم وائل خلفاً للإعلامية منى الشاذلي برنامج "العاشرة مساءً" اليومي الذي بُث على قناة "دريم"، وكان مُقدمًا لبرنامج “الحقيقة “ على شاشة قناة "دريم 2".



اتُّهم في عهد الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك في 66 قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير، سجل باسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضايا "لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجيناً مصرياً".